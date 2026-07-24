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Un homme à 139 sélections dit adieu à l’Albiceleste

MJ
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Un homme à 139 sélections dit adieu à l’Albiceleste

Cette fois, Nicolás Otamendi ne cassera plus les chevilles avec l’Albiceleste. À 38 ans, le défenseur central a annoncé sur Instagram qu’il mettait un terme à sa carrière internationale, quelques jours après la défaite de l’Argentine contre l’Espagne en finale de la Coupe du monde (0-1, après prolongation). Entré avant la pause pour remplacer Lisandro Martínez, il aura donc disputé son 139e et dernier match sous le maillot argentin à New York.

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« Je pars la tête haute »

« Ce n’est pas le résultat que nous espérions, mais je pars la tête haute », a écrit Otamendi, qui estime que son équipe a tout donné jusqu’à la dernière seconde. International depuis 2009, l’ancien joueur de Manchester City quitte la sélection avec une Coupe du monde remportée en 2022 et deux Copas América, en 2021 et 2024.

Pas mal pour quelqu’un qui n’a jamais vraiment su faire les choses à moitié, y compris lorsqu’il reprochait à Rodri d’avoir trop pleuré après la finale. Otamendi ne prend toutefois pas sa retraite tout court : après six saisons à Benfica, il vient de rejoindre River Plate.

Bonne chance aux attaquants du championnat argentin.

Un Argentin confirme la supériorité de l'Espagne

MJ

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