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Loïs Openda veut l'OL pour se relancer

ABS
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Loïs Openda veut l'OL pour se relancer

De Turin à Lyon, il n’y a qu’un pas. Loïs Openda veut rejoindre l’Olympique lyonnais. Selon L’Equipe, le joueur belge insiste auprès de la direction de la Juventus pour pouvoir être transféré à l’OL, qui possèderait déjà un accord contractuel avec l’ancien élément du Racing Club de Lens.

Openda pourrait dès lors rejoindre le club rhodanien en prêt, avec ou sans option d’achat. Cependant, comme l’affirme La Gazzetta dello Sport, l’international belge devrait encore être présent samedi avec la Juve pour affronter le Standard de Liège en amical.

Une année compliquée à la Juve

L’homme aux 21 buts en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023 avait commencé sur les chapeaux de roues son aventure avec le RB Leipzig, avec 24 réalisations pour sa première saison en Buli

Depuis, tout est devenu plus compliqué pour Openda, qui sort d’une année très compliquée avec la Juve. En 34 matchs, il aura scoré deux fois. Évidemment pas le meilleur moyen pour espérer s’imposer en tant que titulaire à la Vieille Dame.

La ligue des talents à relancer, ça marche aussi.

Un ancien de l'OL sans club depuis plus d'un an signe à Bayonne

ABS

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