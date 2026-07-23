Les matchs de Ligue Conférence à ne pas manquer

La Coupe du monde est terminée, mais il reste heureusement du football à regarder. Ce jeudi, le deuxième tour de qualification de la Ligue Conférence nous offre quelques matchs qu’il ne faut absolument pas manquer. Le club kosovar Malisheva devra déjà réaliser un exploit contre les Ecossais d’Hibernian, pendant que plusieurs habitués de la scène européenne vont entrer en lice.

L’Ajax se déplace chez la Vojvodina. On est bien loin du club d’Amsterdam qui pensait disputer une finale de Ligue des champions avant de se prendre un triplé de Lucas Moura. Copenhague affronte Polissya, tandis que le Panathinaïkos de Moussa Sissoko et Pedro Chirivella défie Paksi. La Gantoise jouera contre le LNZ Cherkasy, le Partizan contre l’UNA Strassen et le Rapid Vienne face au FC Santa Coloma. Rien que du beau monde.

Deux matchs pour continuer à exister en Europe

C’est aussi ça, la Ligue Conférence. Pour la majorité de ces équipes, il n’y aura pas de deuxième chance. Tu perds ta double confrontation et ton aventure européenne est déjà terminée avant même le mois d’août.

Prenez Vaduz. Le club du Liechtenstein, qui évolue dans le championnat suisse, s’est qualifié après avoir remporté sa 52e coupe nationale et va maintenant affronter l’Atlètic Club d’Escaldes. Un club liechtensteinois qui joue en Suisse contre une équipe andorrane pour poursuivre son été européen. Si ça, ce n’est pas la Coupe d’Europe, on ne sait plus ce qu’il vous faut.

Petit rappel : sans la Ligue Conférence, Bodø/Glimt ne serait peut-être jamais devenu Bodø/Glimt. Et la Roma aurait économisé un 6-1.

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