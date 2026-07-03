Ter Stegen se sauve aux Pays-Bas

Loin de la désillusion allemande aux States, il y en a un qui se fait tout petit et qui va tenter d’écrire un nouveau chapitre de sa carrière. Après un prêt peu convaincant à Gérone, plombé par une blessure à l’ischio qui l’a tenu éloigné des terrains jusqu’à la fin de saison et à peine trois matchs disputés en six mois, Marc-André ter Stegen s’apprête à 34 ans à rejoindre l’Ajax Amsterdam, en prêt, la saison prochaine, selon Marca.

Loin des plans de Hansi Flick

Après 423 matchs disputés sous les couleurs de Barcelone, les prestations du dernier rempart teuton n’auront jamais su convaincre son compatriote et entraîneur Hansi Flick. Ce dernier a préféré Joan Garcia, auteur d’une première saison convaincante en Catalogne, voire Wojciech Szczęsny et ses 36 piges en second couteau.

Sur le port d’Amsterdam, il y a des gardiens qui se relancent.

L’Ajax annonce le départ d’Óscar García