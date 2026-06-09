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L'Ajax condamné à verser 2 millions d'euros à une agence de scouting

OC
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L'Ajax condamné à verser 2 millions d'euros à une agence de scouting

Les bons comptes font les bons amis. L’Ajax a été condamné en appel par la cour d’Amsterdam dans une affaire qui le lie à une agence de scouting. Cette dernière, Gerards International Consultancy (GIC), était impliqué dans le recrutement de deux joueurs que le club néerlandais avait vendu à prix d’or : Lisandro Martinez et Antony.

L’organisation de Peter Gerards réclamait une prime contractuelle à la revente pour ces transactions qui ont rapporté près de 160 millions d’euros à l’Ajax, après le départ de ses pépites pour Manchester United.

L’Ajax passe à la caisse

D’abord rejetée en première instance par le tribunal, la demande de GIC a finalement été jugée recevable lors de la procédure d’appel. Le club amstellodamois s’appuyait sur une « quittance finale » signée lors de la rupture de leur collaboration en 2020, mais le tribunal a estimé que ce document ne pouvait pas couvrir des droits futurs nés après sa signature. L’Ajax devra payer au minimum 2,08 millions d’euros, plus intérêts, et les 26 000 euros de frais de justice. 

En voilà un qui n’a pas fini de faire tourner la tête aux supporters.

L’Ajax tient son nouveau coach

OC

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