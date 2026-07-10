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L’Ajax annonce le départ d’une tête bien connue de Ligue 1

ABS
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L’Ajax annonce le départ d’une tête bien connue de Ligue 1

Ok Boomen. D’un accord commun, l’Ajax Amsterdam a annoncé ce vendredi résilier le contrat de Branco van den Boomen. Formé à l’Ajax, puis revenu à l’été 2023 pour jouer avec l’équipe première, il ne rentrait plus dans les plans des Ajacides. En trois saisons, l’international espoir néerlandais aura joué à 56 reprises pour un total de 5 buts, dans une période correspondant à la crise amstellodamoise.

Une belle réputation en Ligue 1

Pour rappel, Van den Boomen avait été prêté au mercato hivernal dernier à Angers. Il s’était rapidement imposé en tant que titulaire dans le onze angevin. On se rappelle également son très bon passage du côté de Toulouse, de 2020 à 2023. Avec le club toulousain, il avait notamment été élu meilleur joueur de Ligue 2 lors de la saison 2021-2022, avant de remporter la Coupe de France un an plus tard.

De quoi prévoir un retour définitif en Ligue 1 ?

Un Néerlandais de 18 ans signe pour 27 millions d’euros à Newcastle

ABS

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