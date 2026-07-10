France-Maroc écrase aussi l’audimat

Il n’y avait pas que les Bleus qui ont gagné hier soir. La victoire de la France face aux Lions de l’Atlas (2-0) a réuni 16,09 millions de téléspectateurs sur M6, soit la meilleure audience de l’année. Le tout avec un coup d’envoi à 22 heures, parce que le sommeil reste apparemment une notion assez secondaire quand Kylian Mbappé joue un quart de finale de Coupe du monde.

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Un pic à 18,1 millions

Malgré l’horaire, près de trois téléspectateurs sur quatre présents devant leur écran avaient choisi M6. La rencontre a capté 72,8 % de l’ensemble du public et 85,8 % des ménagères de de moins de 50 ans, avec un pic à 18,1 millions de téléspectateurs. France-Sénégal et ses presque 14 millions, précédent record de l’année, peuvent donc aller se rhabiller.

Plus le tournoi avance, plus les Français repoussent visiblement l’heure du coucher.

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