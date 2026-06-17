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France-Sénégal : les téléspectateurs étaient au rendez-vous

MJ
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France-Sénégal : les téléspectateurs étaient au rendez-vous

Qui a dit que la France n’était pas un pays de football ? Ça en devient presque une habitude, mais près de 14 millions de téléspectateurs étaient devant la victoire des Bleus face au Sénégal (3-1), mardi soir, sur M6. La chaîne a très largement dominé la soirée avec 61,4 % de part d’audience.

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Meilleure entrée des Bleus depuis 2014

Il faut remonter au Mondial brésilien pour retrouver une aussi grosse audience pour une entrée en lice de l’équipe de France. En 2022, France-Australie avait réuni 12,59 millions de téléspectateurs. En 2014, le premier match des Bleus face au Honduras avait attiré 15,8 millions de personnes.

Sauf que cette fois, Grégoire Margotton et Bixente Lizarazu étaient de l’autre côté du poste.

Dérapage raciste d’un commentateur argentin lors de France-Sénégal

MJ

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