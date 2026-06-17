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Dérapage raciste d’un commentateur argentin lors de France-Sénégal

JPS
Dérapage raciste d’un commentateur argentin lors de France-Sénégal

Nouvel épisode de racisme décomplexé de la part des Argentins. À la mi-temps du match France-Sénégal, Pablo Giralt, le commentateur de la chaine DirecTV Sport, s’est notamment illustré en surnommant la bande de Sadio Mané, « le Senegral » avant d’ajouter qu’il y avait « 0-0, pour le moment, dans cette confrontation entre deux pays africains ».

Une sortie qui vient s’ajouter à une interminable liste de dérapages argentins à l’encontre des Bleus.

Football unites the world qu’ils disaient…

La pelouse du MetLife Stadium continue de faire parler

JPS

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