La pelouse du MetLife Stadium continue de faire parler

On peut encore changer de stade pour la finale ? Si les Bleus se sont imposés face au Sénégal, si Kylian Mbappé a encore bluffé tout son monde, ils n’étaient pas les seuls à faire parler d’eux à l’issue de la rencontre. En effet, la pelouse du MetLife Stadium de New York, où aura lieu la finale, a grandement fait jaser après la rencontre, alors qu’elles semblent trop dure, trop courte, trop sèche.

Déjà source d’inquiétude avant le match, les craintes se sont confirmées et les acteurs de la rencontre n’ont pas manqué de le signaler. Compilation :

Didier Deschamps : « Bonne question, mais je ne sais pas si je vais y répondre… Disons qu’elle est spéciale, cette pelouse. Elle est différente (sourire). Le fait qu’il y ait une dalle à béton en dessous et que les fibres sont très très très courtes. J’ai des joueurs qui ont joué la Coupe du monde des clubs ici, et elle était déjà comme ça. Arrosée ou non, on s’adapte, mais s’il n’y a pas une bonne épaisseur de terre en-dessous… Il n’y a aucun joueur qui a joué avec des crampons vissés aujourd’hui parce qu’il n’y a pas d’épaisseur. Le problème c’est qu’on s’entraîne pas dessus, et j’ai prévenu : le rebond est différent. »

Adrien Rabiot : « La pelouse… je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça. Cela ressemble plus à un synthé assez dur, rigide. Mais c’est comme ça pour toutes les équipes, il faut s’adapter. Pour les conditions, on s’est entraîné ces derniers jours avec une grosse chaleur, là c’était quand même assez clément à ce niveau là, c’était plus respirable donc physiquement mieux. J’espère qu’on aura quand même un meilleur terrain sur les autres rencontres. »

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Bradley Barcola : « La pelouse c’est vrai qu’elle est pas top. Mais elle n’est pas si catastrophique que ça. »

Quand on est buteur, tout passe plus facilement, n’est-ce pas Bradley ?