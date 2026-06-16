Une inquiétude de dernière minute avant France-Sénégal

Après la météo, place au point pelouse. Et verdict, le premier est plus rassurant que le second, car si l’équipe de France devrait jouer le Sénégal sous 25 degrés au MetLife Stadium, l’état de la pelouse de l’enceinte d’East Rutherford pose question à près d’une heure du coup d’envoi… Arrivés dans ce stade qui accueillera la finale du Mondial, les Bleus découvrent actuellement une pelouse décrite comme très sèche, coupée très court et avec très peu de densité par endroits, avance L’Équipe.

Pas sûr que cela ne soit bien à l’avantage de nos Bleus, habitués à jouer sur des billards toute l’année. L’état de cette pelouse était d’ailleurs une crainte du staff des Bleus. Un constat d’ailleurs également valable pour les joueurs sénégalais, qui évoluent pour la plupart dans de grands clubs européens. Si cela n’empêchera pas les passes de rouler, cela interroge tout de même sur l’organisation du Mondial, étant donné que le MetLife Stadium doit accueillir la finale et que d’ici là, son état pourrait davantage se dégrader.

Les jardiniers anglais à la rescousse ?

Météo clémente pour France-Sénégal ?