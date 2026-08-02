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Reconversion inattendue pour Erik Lamela

JD
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Reconversion inattendue pour Erik Lamela

Un intendant ça trompe énormément. Des nouvelles d’Erik Lamela : depuis sa retraite des terrains il y a un an, l’ancien international argentin (25 sélections) n’a pas chômé. Aujourd’hui au Mexique, celui qui s’est longuement confié sur la souffrance physique qu’il a éprouvée tout au long de sa carrière, a rejoint le staff du CF Monterrey, où officie son ancien entraîneur et compatriote à l’AEK Athènes, Matias Almeyda en qualité… d’intendant.

Solution de dépannage

En réalité, ce nouveau poste n’est qu’une diversion. L’ex-ailier de Tottenham, âgé de 34 ans, a été recruté par Almeyda pour être son adjoint. Sauf que, ne disposant pas encore des qualifications requises, il n’est officiellement pas autorisé à s’asseoir sur le banc du staff les jours de matchs.

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En attendant son précieux sésame – la licence UEFA Pro – le Prix Puskás 2021, qui possède également la nationalité espagnole, est donc enregistré comme utilero auprès de la Ligue mexicaine, ce qui lui permet de suivre le jeu au plus près de l’action.

Avis aux amateurs : il y a un poste de lessiveur de chasubles qui va bientôt s’ouvrir.

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JD

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