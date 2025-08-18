Erik Lamela se confie sur sa souffrance physique durant sa carrière

La pilule de la vérité.

Après une saison pépouze passée à l’AEK Athènes, Erik Lamela, 33 ans, a annoncé mettre fin à sa carrière de joueur et rejoindre le staff du Séville FC dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux vendredi dernier.

S’il nous a fait vibrer sous les couleurs de Tottenham, de l’AS Roma ou avec son coup du foulard lauréat du prix Puskás 2021, les performances de l’Argentin l’ont été au détriment de sa santé physique en déclin, explique-t-il dans sa lettre : « Depuis cinq ans, je prends des pilules à chaque match pour être en meilleure condition. »

Douleur et inconfort au quotidien

Erik Lamela souffre de problèmes de hanche depuis 2014, qui lui ont valu une opération des deux hanches trois ans plus tard, à l’âge de 25 ans. « Je pensais que ça pourrait être la fin de ma carrière », raconte-t-il dans son message. Depuis, la « douleur » et « l’inconfort » sont devenus « monnaie courante » dans le quotidien de l’Argentin.« Aujourd’hui, je décide de mettre un terme à tout cela. Aujourd’hui, tous ces efforts prennent fin », explique sans détour le joueur. Une retraite qui sonne davantage comme un soulagement qu’un crève-cœur.

Son témoignage s’inscrit dans un débat qui a gagné en ampleur ces dernières années (notamment avec la Coupe du monde des clubs) quant à la cadence des matchs sur la santé physique des joueurs.

Suivez le lead de Raphaël Varane.

