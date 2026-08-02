L'OL tient son nouveau roc défensif

« Gemma! » (ça veut dire « Here we go! » en allemand d’Autriche). Ce n’était plus vraiment un secret, mais c’est désormais officiel : le défenseur autrichien Felix Bacher s’est engagé en faveur de l’Olympique lyonnais. Ce grand gaillard d’1,90 mètre surnommé « l’homme de fer » (comme en témoigne sa vidéo de présentation), a paraphé un contrat jusqu’en 2031 et débarque en provenance d’Estoril Praia pour un montant de 5,1 millions d’euros (bonus inclus) et un intéressement de 12,5% sur une éventuelle plus-value à la revente.

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Un physique qui tient sur la durée

« C’est un grand moment pour moi et pour ma famille. Je suis très reconnaissant de signer à l’Olympique lyonnais. J’espère qu’on vivra tous de grands moments cette saison et j’ai déjà hâte de jouer pour ce club et pour ses supporters. Je suis quelqu’un d’ambitieux, j’aime être un leader pour l’équipe et me donner à 100% sur le terrain », a commenté Bacher, 25 ans, au moment de sa signature.

Formé au Wacker Innsbruck, l’international U20 autrichien (une sélection) est la sixième recrue des Gones dans ce mercato d’été. Au Portugal, il sort de deux saisons complètes (58 matchs au total, dont l’intégralité de l’exercice 2025-2026), durant lesquelles il a inscrit quatre buts.

Bon courage aux attaquants de Ligue 1 parce que passer un S Bacher, c’est pas de la tarte.

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