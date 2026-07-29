L'OL se ramasse contre le Real Betis pour son dernier match amical

La confiance est au plus bas. L’OL va commencer avant tout le monde, mais c’est peut-être un poil trop tôt. Six jours avant le déplacement sur la pelouse du Sparta Prague pour le match aller du troisième tour de qualification de la Ligue des champions, les joueurs de Paulo Fonseca sont tombés de haut, ce mercredi, avec une déculottée (4-0).

Danger sur corner… et un peu partout

Malgré un onze de départ compétitif dans lequel figurait Dominik Greif, Ainsley Maitland-Niles, Clinton Mata, Tyler Morton ou encore Corentin Tolisso, les Lyonnais ont rapidement pris l’eau. Ils ont notamment été mis en difficulté sur les corners andalous, à l’origine des deux premiers buts : Marc Bartra a ouvert le score sur un superbe centre de Pablo Fornals (1-0, 24e), avant que Nelson Deossa ne double la mise de la tête (2-0, 44e).

En seconde période, les Gones n’ont pas redressé la barre. Pire, ils ont sombré. Greif et Maitland-Niles ont offert un cadeau chacun à Pablo García, qui ne s’est pas fait prier pour le concrétiser (3-0, 58e). Rodrigo Riquelme est venu planter le quatrième et dernier clou dans le cercueil rhodanien (4-0, 80e). La semaine s’annonce déjà décisive.

Le Fekirico a tourné court.

Revivez Real Betis - OL (2-0)