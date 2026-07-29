S’abonner au mag
  • International
  • Tchéquie

Un président de fédération favorable au projet de Gianni Infantino

LB
7 Réactions
Un président de fédération favorable au projet de Gianni Infantino

À contre-courant. Dans une interview donnée à Sky Sports, le président de la fédération tchèque de football, David Trunda a annoncé soutenir le projet d’ouverture des droits commerciaux des prochaines Coupes du monde à des investisseurs privés porté par Gianni Infantino.

Un avantage économique non-négligeable

« Je perçois très clairement les bénéfices pragmatiques pour le football tchèque si nous travaillions en coopération étroite avec Gianni Infantino et ses équipes. Bien évidemment, nous avons besoin d’en savoir plus sur ce projet, mais mon point de vue personnel est que les intentions de la FIFA vont dans le bon sens », a notamment expliqué le patron du football tchèque. Trunda explique également que les 20 millions de dollars promis par le patron de l’instance du football mondial apporterait un financement supplémentaire précieux pour soutenir le football amateur et le développement des infrastructures en Tchéquie. Un soutien qui va à l’encontre des différents avis émis depuis l’annonce du projet.

L’argent avant la raison.

La Coupe du monde fait une nouvelle victime

LB

Commentaires

Les membres ont posté 7 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
03
Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)
  • Mondial 2026
  • Gr. A
  • Tchéquie-Mexique
Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)

Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)

Revivez Tchéquie-Mexique (0-3)
Articles en tendances

Boutique SO - Maillots

Coffret collector maillot « Maradona Napoli »

à partir de 89€



Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.