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L’AC Milan s’offre un joueur de Troyes

MJ
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L’AC Milan s’offre un joueur de Troyes

Un nouveau crack français en Serie A ? L’AC Milan a officialisé ce mercredi l’arrivée de Sankhoun Diawara en provenance de Troyes, pour une somme estimée à environ 3 millions d’euros, assortie d’un pourcentage à la revente. Convoité notamment par les Glasgow Rangers et Leipzig, le défenseur de 20 ans a donc choisi de rejoindre le championnat des défenseurs. Plutôt cohérent.

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Le numéro 13 de Nesta

Le Parisien s’est engagé jusqu’en juin 2031, avec une option de prolongation. Après avoir attendu son heure lors de la première partie de saison, Diawara s’est imposé dans la défense troyenne durant la seconde partie. Il a disputé 14 rencontres de Ligue 2, dont 12 comme titulaire, participant au titre de champion et à la remontée des Champenois dans l’élite. 

Le natif de Paris n’a pas froid aux yeux puisqu’il a choisi de porter le numéro 13, celui qu’Alessandro Nesta a rendu légendaire sous le maillot rossonero. Un tout petit peu de pression sur les épaules du Français, qui tentera désormais de marcher dans les pas de son illustre prédécesseur.

Il ne lui reste plus qu’à défendre comme Nesta.

Milan blinde deux de ses cracks

MJ

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