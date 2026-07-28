S’abonner au mag
  • Brésil
  • SC Internacional

Suspension rarissime au Brésil pour un tacle assassin

TM
9 Réactions
Suspension rarissime au Brésil pour un tacle assassin

En voilà une bonne idée. Expulsé jeudi pour un tacle de boucher ayant gravement blessé son adversaire Gabriel Pec, à la 59ᵉ minute de la rencontre entre l’Internacional et Cruzeiro (1-2), Victor Gabriel n’est pas près de retrouver les terrains. En plus d’une suspension minimale de six rencontres, le défenseur ne pourra rejouer qu’une fois son adversaire rétabli, dans une limite de 180 jours.

Embed x.com

Une sanction rare

Une sanction inhabituelle qui a été actée par le tribunal supérieur de justice sportive (STJD). Ce dernier a décidé que l’extension de la peine irait « jusqu’au retour de Pec à l’entraînement », qui a été victime d’une fracture du tibia gauche et devrait être absent pendant une durée de 3 à 4 mois.

De son côté, Gabriel s’est justifié en expliquant que le terrain « glissant et mouillé » l’avait « empêché de maîtriser son geste ». Et de poursuivre : « C’était vraiment une action malheureuse. Je lui ai présenté mes excuses et lui ai offert tout mon soutien. » L’accusation a martelé que le risque de blessure suite au tacle était important mais a reconnu qu’« il n’y a pas eu l’intention » de faire mal. La décision peut faire l’objet d’un appel.

Heureusement que Pepe a pris sa retraite.

Un coach brésilien a un vrai problème avec la couleur rose

TM

Commentaires

Les membres ont posté 9 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Articles en tendances

Boutique SO - T-Shirt

T-Shirt "Yazid Zidane" blanc

à partir de 34.99€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 14h
73

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.