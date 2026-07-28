Suspension rarissime au Brésil pour un tacle assassin

En voilà une bonne idée. Expulsé jeudi pour un tacle de boucher ayant gravement blessé son adversaire Gabriel Pec, à la 59ᵉ minute de la rencontre entre l’Internacional et Cruzeiro (1-2), Victor Gabriel n’est pas près de retrouver les terrains. En plus d’une suspension minimale de six rencontres, le défenseur ne pourra rejouer qu’une fois son adversaire rétabli, dans une limite de 180 jours.

Embed x.com

Une sanction rare

Une sanction inhabituelle qui a été actée par le tribunal supérieur de justice sportive (STJD). Ce dernier a décidé que l’extension de la peine irait « jusqu’au retour de Pec à l’entraînement », qui a été victime d’une fracture du tibia gauche et devrait être absent pendant une durée de 3 à 4 mois.

De son côté, Gabriel s’est justifié en expliquant que le terrain « glissant et mouillé » l’avait « empêché de maîtriser son geste ». Et de poursuivre : « C’était vraiment une action malheureuse. Je lui ai présenté mes excuses et lui ai offert tout mon soutien. » L’accusation a martelé que le risque de blessure suite au tacle était important mais a reconnu qu’« il n’y a pas eu l’intention » de faire mal. La décision peut faire l’objet d’un appel.

Heureusement que Pepe a pris sa retraite.

Un coach brésilien a un vrai problème avec la couleur rose