L'Allemagne veut accueillir la Coupe du monde 2038 ou 2042

Les Allemands sont-ils prêts à accueillir la Coupe du monde à 128 équipes ? Selon Axel Hellmann, président de l’Eintracht Francfort et membre du conseil d’administration de la fédération allemande de football (DFB), oui, et ce, dans 12 ans. « Nous serions ravis de candidater, et une initiative de Neuendorf (président de la fédération) et de la DFB est en cours pour se présenter en 2042, voire 2038. Tout dépendra du règlement de la FIFA », révélait-il à The Athletic ce mardi, soulignant que l’Allemagne « disposait de toutes les infrastructures nécessaires ».

Le Mondial 2038 quémandé par les États-Unis, l’Allemagne et la France

Problème : pour 2038, la réglementation actuelle empêche l’Allemagne, pays membre de la zone Europe et hôte en 2002, d’accueillir le Mondial puisque l’édition de 2030 se déroule déjà en partie sur le Vieux Continent (Espagne, Portugal), en plus de l’Afrique (Maroc) ainsi que de l’Amérique du Nord (Uruguay, Argentine, Paraguay). Il faudrait deux tournois se déroulant ailleurs pour revoir la Coupe du monde en Europe : 2034 en Arabie saoudite et donc 2038. « Une candidature est envisageable pour 2038, mais je suis convaincu que pour 2042, nous avons d’excellentes chances de mener une campagne réussie », appuyait le membre de la DFB, qui espère que la FIFA fasse preuve de « flexibilité » quant à 2038, en dérogeant à cette règle des deux cycles.

Alors que les États-Unis ont d’ores et déjà pensé à l’accueil de la compétition de 2038, la France espère aussi être dans la danse, en coorganisation avec l’Allemagne. Axel Hellman « estime qu’il est trop tôt pour dire si son pays organiserait la compétition seul ou avec des partenaires », écrit le média américain.

Être dans la friendzone, version Coupe du monde, merci la France.

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