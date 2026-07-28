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Le président du Bayern assure que Michael Olise va rester

EL
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Le président du Bayern assure que Michael Olise va rester

Ça ressemble au « se queda » version allemande, ça. Sûr de lui, Jan-Christian Dreesen a affirmé, mardi, que Michael Olise serait « bien sûr » un joueur du Bayern la saison prochaine. Malgré le pressing du Real Madrid pour s’offrir l’ailier de l’équipe de France, le président bavarois a indiqué qu’il n’avait reçu « ni lettre ni fax ni appel » du club madrilène.

Personne ne veut le voir partir

En défenseur de la lutte contre les fake news, le président du Bayern a tenu à démentir les rumeurs devant la presse locale. « C’est étonnant de voir tout ce qui peut finir par se répandre quand on connaît soi-même la vérité. C’est assez intéressant. Honnêtement, je n’ai pas compté le nombre de fois où des amis m’ont posé la question », a-t-il ironisé.

Si l’arrivée imminente de Yan Diomandé dans les rangs du Real pourrait rebattre les cartes, Dreesen continue de clamer qu’il n’a jamais été approché pour la vente de son attaquant. Quand bien même, il ne semble pas décidé à le lâcher, indiquant en avoir discuté avec des amis, sans que personne ne lui dise : « Si quelqu’un t’offre 200 millions d’euros, tu dois lui vendre. » 

Munich est sous le charme.

Luis Díaz s’affiche avec le président colombien d’extrême droite

EL

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