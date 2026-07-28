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Luis Díaz s’affiche avec le président colombien d’extrême droite

EL
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Luis Díaz s’affiche avec le président colombien d’extrême droite

C’est un ailier droit, en fait ? Après un Mondial 2026 raté à titre individuel, Luis Díaz n’a pas trouvé mieux pour se racheter que d’aller faire copain-copain avec Abelardo de la Espriella. Tout fraichement élu président de la Colombie, ce dernier est une figure majeure de l’extrême droite locale.

Pro-Milei, auteur de propos homophobes et misogynes…

Malgré un positionnement pro-Javier Milei, une volonté d’établir une alliance avec les États-Unis et Israël, des propos homophobes et misogynes ou encore un désintérêt complet pour la cause climatique, l’attaquant du Bayern s’est affiché tout sourire à ses côtés. Sur ses réseaux sociaux, le politicien n’a pas manqué l’occasion de publier des images de cette visite royale. L’une d’elle montre même le joueur et le néo-président réaliser un salut militaire. Tout va bien…

Post Instagram Voir sur instagram.com

Abelardo de la Espriella a accompagné le tout de quelques phrases démagos à propos de l’importance du sport et de son souhait de faire de l’activité physique une cause prioritaire de son mandat. Il avait déjà reçu la visite de Juan Cuadrado et Yerri Mina, autres stars du foot colombien.

Après l’épisode James Rodríguez, ce groupe est décidément peu recommandable.

Le Bayern pas inquiet pour Michael Olise

EL

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