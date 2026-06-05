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James Rodríguez déclenche une polémique au pays

MJ
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James Rodríguez déclenche une polémique au pays

Fille du président ou pas, tu ne l’auras pas, ton selfie. James Rodríguez se retrouve au cœur d’une polémique après avoir refusé une photo avec Antonela Petro, fille du président colombien Gustavo Petro. Les Cafeteros étaient accueillis par la presse et le gouvernement avant leur départ pour la Coupe du monde.

Même pas une poignée de main

Et comme si le refus de photo ne suffisait pas, l’ancien joueur du Real Madrid aurait aussi esquivé la poignée de main de la fille du président, avant de serrer celle du paternel juste après. Forcément, la séquence a rapidement lancé la polémique, certains y voyant un geste volontaire de nature politique.

En même temps, quand tu ignores quelqu’un avant de checker la personne suivante, difficile de faire passer ça pour un problème de vue.

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MJ

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