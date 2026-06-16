Avant Sabri Lamouchi, ces sélectionneurs licenciés en plein Mondial

Un petit tour et puis s’en va. Pour les sélectionneurs, la Coupe du monde, c’est un mois de questions, de réflexions, de choix mais surtout d’émotions, dans la victoire comme dans la défaite. Mais voilà, quatre coachs ont décidé (ou non) que partir un peu en avance était envisageable. Quatre ? Ils sont désormais cinq à avoir été licenciés de leur poste pendant un Mondial. Avant Sabri Lamouchi, démis de ses fonctions après le fiasco du premier match contre la Suède (5-1), un autre technicien de la Tunisie, Henryk Kasperczak, avait connu le même sort en 1998 après deux défaites face aux Anglais (0-2) puis aux Colombiens (0-1). À noter que Sabri Lamouchi est le seul à n’avoir entraîné qu’une seule rencontre dans la compétition.

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1998, année de tous les dangers

Non, cette malédiction ne touche pas que les sélectionneurs de la Tunisie. La preuve, nos trois autres losers ont dirigé respectivement l’Arabie saoudite, la Corée du Sud et l’Ecosse. Carlos Alberto a vécu cela avec les Faucons verts la même année que Cha Bum-Geun, lors de la Coupe du monde en France. Deux légendes du Brésil et du football asiatique qui n’auront pas réussi à transférer leurs connaissances de joueurs sur un banc de touche. Hasard du destin ou cause à effet, les trois sélections qui ont vu leurs managers être déchus pendant le Mondial 1998 n’ont pas terminé la phase de groupes avec 0 point. Elles ont toutes glané un seul et unique point lors de la dernière journée.

Enfin, pour le dernier sélectionneur de notre liste, il faut faire un petit saut dans le temps. Andy Beattie, entraîneur de l’Écosse en 1954, quitte lui-même la sélection après avoir disputé le Mondial avec treize joueurs. Résultat : une courte défaite contre l’Autriche, puis un revers glaçant contre l’Uruguay (0-7).

Le Japon et (surtout) les Pays-Bas peuvent trembler.

Devinez qui vient remplacer Lamouchi sur le banc de la Tunisie ?