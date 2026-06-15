La Tunisie vire son sélectionneur... avant de rétropédaler ?

C’est tchao. Sabri Lamouchi n’est officiellement plus le sélectionneur de la Tunisie. La fédération tunisienne de football a démis de ses fonctions le technicien franco-tunisien ce lundi suite à la lourde défaite face à la Suède (5-1) pour son premier match dans la compétition. Entre-temps, cette dernière a rétropédalé en supprimant son post sur Instagram, mais il est impossible de savoir si cela indique ou non que Lamouchi reste finalement à son poste.

Si cela se confirme, petite statistique qui monte la rareté de la situation : la Tunisie n’est que la deuxième nation à changer d’entraîneur suite à son premier match dans une Coupe du monde après l’Écosse en 1954 (Opta).

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Nommé en janvier

L’ancien entraîneur du Stade rennais avait été nommé à la tête des Aigles de Carthage en janvier dernier. Ce dernier avait déjà été fragilisé avant même le début du Mondial à cause d’un niveau de jeu inquiétant, notamment avec la gifle reçue en match amical face à la Belgique (0-5).

En attendant, la Tunisie devrait être dirigée par Mondher Kebaier, visiblement dans un rôle d’intérimaire. Avant d’affronter les Pays-Bas, les Aigles de Carthage devront réagir face au Japon dès ce samedi pour conserver des chances de sortir de ce groupe F particulièrement relevé.

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