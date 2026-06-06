Avant de décoller aux États-Unis, la Belgique effrite la Tunisie

Belgique 5-0 Tunisie

Buts : Trossard (28e), De Ketelaere (53e), De Bruyne (65e), Lukebakio (85e) et Raskin (87e) pour les Diables rouges

Expulsion : Gharbi (62e) côté Aigles de Carthage.

On tient le favori du Mondial ! C’est peut-être ce que sont en train de se dire quelques Belges, ce samedi après-midi, après avoir observé le 5-0 que la sélection de Rudi Garcia vient de coller à la Tunisie. Cinq pions, cinq buteurs différents au stade du Roi-Baudouin, et voilà les Belges qui s’imposent pour la deuxième fois en deux matchs amicaux. Les coéquipiers de Kevin De Bruyne, auteur du troisième pion des siens, décollent ce lundi vers leur camp de base de Seattle.

🇧🇪 - 🇹🇳 Le Belgique cartonne face à la Tunisie (5-0) pour parfaire sa préparation pour la Coupe du monde ! #lequipeFOOT pic.twitter.com/0L1tNUbuU2 — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 6, 2026

13 matchs sans défaites

La Tunisie et son gardien Chamakh, qui joueront contre la Suède, le Japon et les Pays-Bas, peuvent s’inquiéter. La Belgique étire, elle, sa série d’invincibilité à 13 matchs. Les Diables rouges commencent leur Mondial le 15 juin prochain contre l’Égypte, avant de se coltiner l’Iran (le 21 juin) puis la Nouvelle-Zélande (le 26) en poules.

Une poule sans chair.

Belgique : une génération pour redorer