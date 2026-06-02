La Belgique conserve sa série d'invincibilité face à la Croatie

Croatie 0-2 Belgique

Buts : Tielemans (38e), Lukaku (90e+6) pour les Diables rouges

Le 12 à la suite. À quelques jours du début de la Coupe du monde, la Belgique s’est parfaitement mise au diapason pour son premier match amical de préparation face à la Croatie. Grâce à leur capitaine, Youri Tielemans et Romelu Lukaku, les Diables rouges se sont imposés dans l’antre habituel du club de Rijeka (0-1) pour conserver leur série de 12 matchs sans défaite.

Capitaine courage

Les deux équipes ont eu beau faire jeu égal durant l’ensemble de la première période, c’est bien la Belgique qui est parvenue à trouver le chemin des filets adverses. Particulièrement turbulant sur son côté, Jérémy Doku a parfaitement débordé son adversaire pour centrer sur Josip Šutalo qui rate son dégagement. Maxim De Cuyper, qui trainait par là, est parvenu à dévier le ballon pour Tielemans, parfaitement positionné, qui a croisé son tir pour tromper la vigilance de Dominik Livaković (0-1, 38e). Luka Modrić a eu la balle d’égalisation au bout du crampon quatre minutes plus tard, mais Thibaut Courtois s’est parfaitement détendu pour détourner le ballon sur son poteau (42e).

🇭🇷 - 🇧🇪 Jeremy Doku a tout fait sur son aile, et Youri Tielemans ouvre le score pour la Belgique en Croatie ! Suivez le match en direct sur L'Équipe live foot #lequipeFOOT pic.twitter.com/BreFQrtnqs — L'Équipe (@lequipe) June 2, 2026

Les protégés de Rudi Garcia n’ont pas baissé le pied dans le second acte, malgré le regain d’énergie des Vatreni après les premiers changements de Zlatko Dalić symbolisé par Ante Budimir qui a trouvé la transversale de Courtois (61e). Mais peu à peu, les Diables rouges ont repris le fil de leur rencontre pour tenter d’inscrire le but du break. Hans Vanaken pensait avoir fait le plus dur, mais sa reprise de la tête s’est écrasée sur la barre croate (75e). Mais c’est bien Romelu Lukaku qui est venu sceller le sort de la rencontre au bout du temps additionnel pour son retour à la compétition, en remportant son face-à-face après un service trois étoiles de Vanaken (0-2, 90e+6).

Reste à faire aussi bien quand la compétition démarrera pour de bon.

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