Pronostic Mexique Corée du Sud : analyse, cotes et prono Coupe du Monde

Le 19 juin, à 3 heures du matin, le Mexique et la Corée du Sud disputent leur deuxième match de la Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse et notre recommandation de pari sur la victoire du Mexique.

Informations clés Le Mexique est invaincu sur ses 5 derniers matchs, avec 4 victoires et un nul.

La Corée du Sud a marqué 8 buts lors de ses 5 derniers matchs.

Le dernier face-à-face entre les deux équipes s’est soldé par un 2-2.

Infos du match Stade Estadio Guadalajara (Zapopan, Mexico) — capacité de 45 664 places Compétition Coupe du monde 2026 Tour / Journée Journée 2 Entraîneur Mexique Javier Aguirre Entraîneur Corée du Sud Hong Myung-bo

Le Mexique aborde ce match contre la Corée du Sud avec une dynamique positive, ayant remporté ses quatre dernières rencontres, et notamment son match d’ouverture contre l’Afrique du Sud. Sous la direction de Javier Aguirre, l’équipe mexicaine a montré une vraie cohésion, entre expérience et jeunesse, qui pourrait être un atout déterminant dans ce match qu’elle jouera, rappelons-le, à domicile. La Corée du Sud, de son côté, a également fait forte impression lors de son premier match en l’emportant face à la Tchéquie.

Forme récente du Mexique

Date Domicile Score Extérieur Résultat 11/06/2026 Mexique 2-0 Afrique du Sud V 05/06/2026 Mexique 5-1 Serbie V 31/05/2026 Mexique 1-0 Australie V 23/05/2026 Mexique 2-0 Ghana V 01/04/2026 Mexique 1-1 Belgique N

Le Mexique s’est montré particulièrement efficace sur ses cinq derniers matchs, avec une attaque prolifique (11 buts marqués) et une défense solide (2 buts encaissés). L’équipe dirigée par Javier Aguirre s’appuie sur des joueurs clés Raúl Jimenez pour apporter de l’expérience, tandis que de jeunes talents tels que Gilberto Mora continuent de progresser. Cette combinaison d’expérience et de jeunesse a permis au Mexique de maintenir une série d’invincibilité lors de ses récentes rencontres.

Forme récente de la Corée du Sud

Date Domicile Score Extérieur Résultat 12/06/2026 Corée du Sud 2-1 Tchéquie V 04/06/2026 Corée du Sud 1-0 Salvador V 31/05/2026 Corée du Sud 5-0 Trinidad & Tobago V 31/03/2026 Autriche 1-0 Corée du Sud D 28/03/2026 Corée du Sud 0-4 Côte d’Ivoire D

La Corée du Sud affiche un bilan de trois victoires lors de ses cinq derniers matchs. Les Sud-Coréens ont montré une capacité à marquer, avec 8 buts inscrits sur cette période. L’équipe de Hong Myung-bo devra cependant améliorer sa rigueur défensive pour espérer un bon résultat contre le Mexique, car les défaites contre l’Autriche et la Côte d’Ivoire montrent certaines failles défensives.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 10/09/2025 Mexique 2-2 Corée du Sud 14/11/2020 Mexique 3-2 Corée du Sud 23/06/2018 Corée du Sud 1-2 Mexique

L’historique récent entre ces deux nations montre une domination mexicaine avec deux victoires sur trois rencontres. Le dernier match s’est en revancge soldé par un nul 2-2, ce qui suggère que la rencontre devrait être très disputée.

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Notre pari bonus

Le pari sur « Plus de 1,5 buts dans le match » est coté à 1.41. Les deux équipes montrent des tendances offensives, avec le Mexique marquant 11 buts durant ses cinq derniers matchs et la Corée du Sud 8 sur la même période. De plus, les confrontations directes récentes ont souvent été prolifiques en buts.

En conclusion, bien que le Mexique semble favori, le football reste imprévisible et chaque pari comporte des risques. Il est essentiel de parier de manière responsable.

Les Mexicains ne seraient-ils pas obsédés par le physique ?