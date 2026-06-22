6 000 dollars pour voir le Mexique avec son grand-père… et rester à la porte du stade

Un rêve qui s’envole. Paola Hernandez, 26 ans, avait déboursé 6 000 dollars pour emmener son grand-père de 89 ans voir le Mexique affronter la Corée du Sud à Guadalajara. Sauf que les billets achetés sur StubHub ne sont jamais arrivés.

La jeune femme et son grand-père s’étaient rendus très tôt à l’Estadio Akron pour profiter de l’ambiance mais au moment d’entrer, impossible de récupérer les places sur l’application. Paiement validé, commande confirmée, rêve envolé. Le genre de triplé dont personne ne veut.

Le match sur un téléphone devant le stade

Malgré plusieurs appels au service client, Paola Hernandez n’a jamais reçu ses billets. StubHub lui aurait même demandé d’attendre la mi-temps pour entrer dans l’enceinte, avant que les places ne soient finalement jamais transférées. Résultat : son grand-père, venu assister à son premier match de Coupe du monde, a fondu en larmes devant le stade en entendant les 45 000 supporters hurler à l’intérieur.

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Face au bad buzz, StubHub a fini par promettre un remboursement et deux billets pour un autre match. Petit problème : le prochain match du Mexique se jouera à Mexico, à plus de 2 000 mètres d’altitude, ce qui pose souci pour le grand-père, qui souffre d’hypertension.

Régler le problème sans régler le problème, en voici un exemple.

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