Le Mexique prend le meilleur sur la Corée du Sud et file en seizièmes

Au terme d'un match décevant qui n'augure rien de bon pour les deux équipes dans le tournoi, le Mexique empoche les trois points face à une Corée du Sud trop imprécise (1-0). Il aura fallu une bourde de Kim Seung-gyu pour permettre à Luís Romo de marquer. Les Mexicains arrachent les premiers billets pour les seizièmes de finale.

Mexique 1-0 Corée du Sud

But : Romo (49e) pour El Tri C’est la première fois que le Mexique disputait un match de Coupe du monde à Guadalajara, ville de la tequila, des mariachis et de la fête. Toute heureuse d’accueillir son Tri, la capitale du Jalisco n’a pas arrêté de chanter que les « Coréens allaient goûter au chibre national ». Chauds comme la braise, les supporters de l’Estadio Guadalajara avaient envie d’un orgasme footballistique, de s’envoyer en l’air avec leur sélection. Ils ont finalement dû se contenter de joueurs impuissants avec et sans ballon à l’image d’un Brian Gutierrez transparent. Incapables d’accélérer et de créer quoi que ce soit en première mi-temps, El Tri, frileux et peureux, s’en est d’abord remis à Julián Quiñones et à ses prises de profondeur. Le seul joueur de la sélection aztèque à pouvoir le faire. Même encéphalogramme plat côté sud-coréen. Le seul frisson de la première-mi-temps? Un sauvetage d’Edson Alvarez sur sa ligne sur un lob de Son, finalement signalé hors-jeu… Le premier acte, un cauchemar pour les yeux, s’est finalement conclu par une bronca bien méritée à l’encontre de la bande à Javier Aguirre.

Les seizièmes de finale assurés

La seule bonne nouvelle, c’est que la deuxième mi-temps pouvait difficilement être aussi chiante que la première. Ça a failli. Mais ça, c’était avant que le portier sud-coréen Seung-Guy ne fasse une sortie aérienne cataclysmique permettant à Luis Francisco Romo et à ses crampons oranges de mettre tranquillement le ballon au fond des filets. C’est moche, mais tous les Mexicains s’en sont contentés, à commencer par Javier Aguirre. Après cette fameuse 50ème minute, le match est enfin entré en mode Coupe du monde. En termes d’émotions, pas en termes de foot, hein. Poussée par la nécessité d’égaliser, la Corée du Sud a surtout mis à nue toutes ses limites, à l’image de Gue-Sung, auteur d’une frappe moisie à la 88ème minute du match qui a bien failli faire débander tout le stade. Seule certitude de cette rencontre ? A moins d’un énorme miracle, aucune des deux équipes ne devrait remporter cette Coupe du monde. El Tri, déjà qualifié, et assuré de finir premier de son groupe, disputera son seizième de finale à l’Azteca. D’ici là, il faudra d’abord montrer le fameux “chibre national” à la Tchéquie. Ça reste à voir…

Mexique (4-3-3) : Rangel – Sánchez, Álvarez, Vásquez, Gallardo – Romo (Vargas, 71e), Lira, Gutiérrez (Pineda, 71e)- Alvarado (Reyes, 80e), Jiménez (Giménez, 80e), Quiñones (Huerta, 84e). Sélectionneur : Javier Aguirre.

Corée du Sud (3-4-3) : Kim Seung-gyu – Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk – Seol Young-yoo (Yang Hyun-jun, 71e), Hwang In-beom, Paik Seung-ho (Cho Gue-sung, 77e), Kim Moon-hwan (Eom Ji-sung, 71e) – Lee Kang-in, Son Heung-min (Oh Hyeon-gyu, 57e), Lee Jae-sung (Hwang Hee-chan, 57e). Sélectionneur : Hong Myung-bo.

Revivez : Mexique - Corée du Sud (1-0)