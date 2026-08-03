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Un gardien Sud-Africain invente une nouvelle règle

ABS
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Un gardien Sud-Africain invente une nouvelle règle

« Olalalala, il est ridicule ! Il est ridicule ! » Dans la nuit de dimanche à ce lundi, le TS Galaxy a eu la mauvaise surprise de voir que son gardien de but, Sipho Gift Maseti, n’était absolument pas sorti de sa sieste d’avant-match. La raison ? Alors que ce match de D1 sud-africaine contre Siwelele était sur le point de se finir, l’homme a décidé, sur un long ballon anodin, de récupérer la gonfle à la main… en plein milieu du terrain.

Le pire, c’est que Maseti ne semble pas s’en rendre compte dans un premier temps et veut vite relancer les siens. Finalement, un carton rouge viendra mettre fin à ce moment gênant, qui n’aura cependant pas eu d’influence sur le résultat final (2-2).

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Trompé par le terrain ?

Dans une Afrique du Sud où le football n’est pas le sport roi, le gardien peut plaider d’avoir perdu ses repères à cause d’une ligne de terrain de rugby mal effacée. Mais de là à perdre tout ses repères et saisir la balle à la main à 40 mètres de ses cages ?

On a du mal à y croire.

Voyez Monsieur Macron : le football est bel et bien politique

ABS

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