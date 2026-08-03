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Pablo Longoria déjà dans la sauce à River Plate

ABS
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Pablo Longoria déjà dans la sauce à River Plate

Jamais depuis 1911 River Plate n’avait enchaîné cinq défaites consécutives dans des compétitions organisées par l’AFA. C’est désormais chose faite depuis cette nuit, les Gallinas tombant contre Rosario Central et pointant désormais à la… 30e et dernière place du championnat argentin. Une situation évidemment critique pour un club vainqueur du championnat à 37 reprises et dont l’effectif est le plus valorisé du football argentin. Et c’est avec un visage très bien connu dans nos contrées que cette crise s’écrit?

Longoria sur la sellette

Directeur sportif de River depuis avril dernier, Pablo Longoria semble avoir réussi à se mettre à dos tout River Plate, avec ses méthodes de management contestées. L’Espagnol a en effet récemment décidé d’interdire à 15 joueurs de l’effectif de s’entraîner avec l’équipe première et donc de leur imposer un loft. Tiens tiens, ça devrait rappeler quelque chose aux Marseillais.

Un choix qui, selon Bola VIP, a crée une fissure entre l’équipe et son directeur sportif, avec en point d’orgue une altercation physique entre Longoria et un joueur lofté. Un divorce soudain qui n’apporte rien au club étant donné que la plupart de ces joueurs n’ont pas trouvé de nouveau point de chute et continuent de toucher un salaire. Récemment, Picado TV annonçait que « Pablo Longoria était déjà dans le collimateur de Stefano Di Carlo », le président du club à la bande rouge.

Encore une histoire de corruption ?

Ángel Correa de retour en Argentine

ABS

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