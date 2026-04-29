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River Plate officialise l'arrivée de Pablo Longoria

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Pablo Longoria retrouve un club

L’art du rebond. River Plate a officialisé l’arrivée de Pablo Longoria en tant que directeur sportif. L’ancien président de l’Olympique de Marseille, mis sur la touche en mars, n’aura pas tardé à retrouver un poste. Dans son communiqué, le club argentin rappelle que Longoria a mis l’accent sur « l’identification et la formation des talents » au cours de son parcours, en suivant de près le football sud-américain, « avec une présence soutenue en Argentine, en Uruguay et au Brésil ».

« L’arrivée de Longoria s’inscrit dans un projet institutionnel à moyen et long terme », précise le club, qui compte intégrer plus de jeunes talents dans son équipe première et optimiser le recrutement. Il y a du boulot : River a échoué à se qualifier pour la Copa Libertadores l’an dernier et a récemment changé d’entraîneur en nommant Eduardo Coudet début mars.

Les poudrières, ça ne lui fait pas peur.

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