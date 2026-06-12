Porto enregistre le retour d’un de ses anciens chouchous

« Regresso a casa. » Neuf ans plus tard, André Silva fait son retour au pays. L’attaquant portugais, libre de tout contrat après sa saison à Elche, revient dans son club formateur de Porto. « C’est un immense plaisir de te revoir au FC Porto. Tu connais mieux que quiconque les recoins de ce stade », a déclaré le président des Dragões, André Villas-Boas. « Tôt ou tard, cela devait arriver, et c’est arrivé au bon moment », a quant à lui confié le prodige déchu.

Une éclosion ratée

André Silva avait quitté le FC porto à l’été 2017 en nourrissant beaucoup d’espoirs. L’AC Milan avait déboursé 38 millions d’euros pour le gamin perçu comme le futur buteur de la Seleção. Hormis une saison pleine du côté de Francfort, l’attaquant portugais a enchaîné les clubs sans véritablement convaincre. À 30 ans, ce retour au FC Porto peut le relancer, mais symbolise aussi son échec dans les grands championnats européens.

𝑫𝒆𝒔𝒅𝒆 𝒐 𝒑𝒓𝒊𝒎𝒆𝒊𝒓𝒐 𝒅𝒊𝒂. 𝑬𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒍𝒒𝒖𝒆𝒓 𝒄𝒂𝒎𝒑𝒐. 𝐅𝐨𝐢 𝐬𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐨 𝐅𝐂 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐨 💙 Bem-vindo de volta a casa, André Silva ✍🤝#BemVindoAndréSilva pic.twitter.com/rcDKjCMDPP — FC Porto (@FCPorto) June 12, 2026

C’est là qu’on se rend compte que les potentiels successeurs de CR7 ont déjà l’âge de prendre leur retraite.

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