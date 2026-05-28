Un indésirable va faire son retour à Nice

Non, l’histoire n’est pas terminée. Prêté au FC Porto par l’OGC Nice depuis janvier dernier, Terem Moffi ne poursuivra pas son aventure chez le champion du Portugal en titre. Le club portista a officialisé la fin de sa collaboration avec l’attaquant nigérian, jeudi matin.

As nossas cores também estão, agora, na tua história de Campeão 🔵⚪️ Obrigado, Moffi, e felicidades na próxima etapa 💙#ConseguimosJuntos pic.twitter.com/HIytCaiM2Q — FC Porto (@FCPorto) May 28, 2026

Un prêt qui n’a pas payé

L’OGC Nice et le FC Porto avaient convenu pour un prêt assorti d’une option d’achat de 8 millions d’euros. Les performances de Moffi n’ont pas convaincu les Dragões de s’offrir ses services définitivement : il n’a inscrit que 2 buts en 15 apparitions toutes compétitions confondues. Malgré des violences subies après une rencontre Lorient en novembre 2025, Moffi retourne sur la Côte d’Azur où il semble improbable de le voir s’y éterniser.

Et si c’était le moment idéal de filer à l’OM trois ans après ?

À Porto, Nice continue sa triste série et égale un record