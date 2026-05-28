Les Américains sont devenus fans de foot grâce à Yan Diomandé

Il n’y a pas que Lionel Messi qui a régalé aux États-Unis. Yan Diomandé, l’international ivoirien, a quitté son pays natal à l’âge de 15 ans pour intégrer la DME Academy, une école privée de sport aux États-Unis. De 2022 à 2024, l’enfant de Yopougon a pris ses marques dans un pays où le soccer était loin d’être le sport roi. « Là-bas (aux États-Unis), les gros sports, c’était basket, volley, et puis baseball, handball… Mais ils n’avaient pas du tout la passion du football », raconte l’attaquant du RB Leipzig dans le dernier numéro de SO FOOT consacré à la Coupe du monde.

« C’est devenu le sport numéro un grâce à moi »

Dans l’Académie floridienne, le talent de Diomandé a marqué les esprits, à tel point que le football a gagné en popularité. « Et en un an, c’est devenu le sport numéro un. Grâce à moi », affirme le prodige de 19 ans.

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« En fait, ils ne connaissaient pas ce sport, donc je faisais des choses incroyables pour des personnes qui n’avaient pas l’habitude de voir des gens jouer au foot. Ça les a attirés et ils ont commencé à s’y intéresser de plus en plus. Il y avait beaucoup de monde dans les stades quand on s’affrontait entre high schools (lycées), entre académies. » L’ancien de Leganés ambitionne désormais de jouer devant encore plus de personnes en Europe dans « un grand club ».

Cristo Fernández alias Dani Rojas devra redoubler d’efforts pour faire mieux que Diomandé dans le pays de l’Oncle Sam.

La liste de la Côte d’Ivoire pour la Coupe du monde avec Nicolas Pépé