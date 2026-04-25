Emmanuel Eboué raconte sa descente aux enfers

Triste témoignage. Dans le podcast « The Fifth House », Emmanuel Eboué, ancien milieu d’Arsenal, a évoqué ses nombreuses difficultés depuis l’arrêt de sa carrière. Divorcé de son ex-femme en 2017, l’ancien international ivoirien, passé également par Galatasaray et Sunderland, a déclaré avoir de gros problèmes d’argent.

« À cause de ce divorce, j’ai perdu beaucoup. Je n’ai pas envie de dire combien, mais c’était beaucoup, a relaté l’ancien Gunner. J’ai tout perdu en Angleterre parce que c’est en Angleterre que j’ai tout fait dans ma carrière. J’ai acheté beaucoup de maisons, j’avais trois maisons là-bas, j’avais beaucoup de voitures et j’ai tout perdu »

Il ne voit plus ses enfants depuis cinq ans

Alors que Mathis Eboué, l’un de ses fils, a signé pro à Chelsea, Eboué assure ne plus avoir de nouvelles de ses trois enfants, dont il a perdu la garde au moment de son divorce : « Je suis très triste car je n’étais pas là quand il a signé à Chelsea. Sa mère ne m’a pas appelé. Je n’ai plus eu de contact avec lui depuis près de cinq ans. Tous les jours, je prie pour mes enfants. Je prie pour qu’un jour je puisse les revoir. Je n’ai aucune photo récente d’eux. Lorsque j’en demande à leur mère, elle refuse. »

Suspendu pendant un an par la FIFA pour défaut de paiement à son ancien agent et licencié dans la foulée de Sunderland 22 jours seulement après son arrivée, l’ancien joueur n’avait jamais retrouvé de club et avait avoué en 2016 avoir pensé au suicide.

Sacré cri du cœur.

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