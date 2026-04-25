Inquiétude pour Kylian Mbappé

Les galères s’enchaînent. Alors que le Real Madrid a été tenu en échec par le Real Betis ce vendredi soir (1-1), Álvaro Arbeloa et son groupe ont fait face à une autre mauvaise nouvelle puisque Kylian Mbappé a demandé à être remplacé en fin de rencontre.

Une lésion aux ischio-jambiers

Remplacé par Gonzalo García à la 81e minute après avoir demandé le changement à son entraîneur, alors que rien ne semblait indiquer une blessure pour le capitaine des Bleus, Mbappé a rejoint le banc madrilène en marchant. Malgré l’inquiétude présente, le club madrilène a confié à l’AFP qu’il s’agirait d’une « surcharge musculaire aux ischio-jambiers de la jambe gauche ». Ce diagnostic doit toutefois encore être confirmé par des examens complémentaires, mais exclut donc les blessures musculaires les plus graves.

Interrogé en conférence de presse sur la nature de la blessure de son joueur, Álvaro Arbeloa a botté en touche : « Je n’en sais rien, il avait des douleurs, et nous espérons que cela évoluera au mieux dans les prochains jours ».

C’est Deschamps qui a dû transpirer.

Le Real Madrid freiné par le Betis