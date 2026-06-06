Une petite Angleterre bat la seule nation invaincue du Mondial 2010

Angleterre 1-0 Nouvelle-Zélande

But : Kane (45e +2) pour les Three Lions.

Sans Cole Palmer ni Phil Foden, la vie est-elle plus chiante ? Face à la Nouvelle-Zélande, une des sélections les moins bien équipées du Mondial, l’Angleterre n’a pas su faire mieux qu’une toute petite victoire (1-0). Avec onze changements réalisés entre la première et la deuxième mi-temps, Thomas Tuchel peut juste se consoler avec ceci : sa sélection retrouve le succès, trois jours après l’échec des Anglais contre le Japon.

L'inévitable Harry Kane ouvre le score face à la Nouvelle-Zélande Le direct sur la chaine L'Équipe > https://t.co/pXI4SIbEoH#lequipeFOOT pic.twitter.com/JxmRmimWOD — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) June 6, 2026

L’Angleterre doute ?

Même s’ils ont du attendre le temps additionnel de la première période pour voir Harry Kane marquer son 62ème but de la saison (c’est dingue), les Three Lions ont largement dominé la rencontre. Pourtant, c’est peut-être Rio Ngumoha qui a fait le plus belle impression. Sélectionné pour ces matchs amicaux d’avant-Coupe du monde, le jeune de Liverpool ne disputera pas le Mondial.

Largement battus par Haïti lors de leur dernier match de préparation, les Néo-Zélandais du Stéphanois Ben Old n’auront généré que 0,09 expected goals, mais qu’importe : ils retrouvent le Mondial pour la première fois depuis 2010. Les Kiwis avaient accumulé trois matchs nuls, restant à ce jour la seule équipe invaincue du Mondial 2010. Avant de se coltiner la Croatie, le Ghana et Panama au Mondial, l’Angleterre affronte le 10 juin le Costa Rica pour son dernier match amical. La Nouvelle-Zélande devra se frotter à l’Iran, l’Égypte et la Belgique.

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