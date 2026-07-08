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Un international japonais impliqué dans un accident de la route

JD
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Un international japonais impliqué dans un accident de la route

Il a vu rouge. Ou pas. Ce mercredi, l’international japonais Kaoru Mitoma a provoqué un accident de la route à Tokyo en renversant une cycliste âgée de 48 ans. Les faits se sont produits après que l’ailier de Brighton a grillé un feu rouge. Selon les médias japonais, la femme a été transportée à l’hôpital et souffrirait de contusions. Ses jours ne sont pas en danger mais elle devrait tout de même être immobilisée deux semaines.

Total soutien

La presse anglaise rapporte que le club dans lequel Mitoma évolue depuis 2022 « est au courant de la situation et se réjouit d’apprendre que personne n’a été grièvement blessé », avant d’ajouter que Brighton « se tient à la disposition de Kaoru pour lui apporter tout le soutien dont il aura besoin ».

De son côté, l’international japonais, qui a manqué la Coupe du monde en raison d’une blessure à l’ischio-jambier, a présenté ses « sincères excuses » à la victime de son imprudence et assure qu’il se tient disposé à « pleinement collaborer avec les autorités compétentes pour les besoins de l’enquête ».

N’empêche qu’un temps de réaction pareil, ça compte comme une faute éliminatoire au permis.

Kaoru Mitoma : le cortex et le jeu

JD

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