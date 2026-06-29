- Mondial 2026
- 16es
- Brésil-Japon (2-1)
Les notes de Brésil-Japon
Pas de Neymar, mais un (presque) but extraordinaire de Vinícius, un vrai but libérateur de Gabriel Martinelli et un coup de cœur pour Zion Suzuki.
Les tops
Bruno Guimarães
Au bon endroit, au bon moment, tout le temps. Un ventilo pendant la canicule.
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Gabriel Martinelli
Martine à la ferme. Martine en voyage. Martine à la mer. Martine au cirque. Martinelli au septième ciel.
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Zion Suzuki
On se sent comme lorsqu’on a vu Simba assister à la mort de Mufasa : on a envie de chialer avec lui. Le Roi Zion.
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Vinícius Júnior
On va enfin arrêter de parler de Lucas Moura quand il faudra parler d’un but après un rush extraordinaire.
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Lucas Paquetá
Magnifique hommage à Sylvain Kastendeuch grâce à Bruno Guimarães. Il a eu la présence d’esprit d’attendre la pause pour être remplacé par un autre ancien Lyonnais, Endrick (46e), qui a lui rendu hommage à Fred Meyrieu en se montrant précieux.
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Les flops
Kaishu Sano
Heureusement, il n’est pas devenu le héros de la nation.
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Casemiro
Des conneries tout au long de la soirée, une fulgurance et un « six-seven » pour faire « d’jeuns » pour finir totalement cramé. Le tonton gênant au repas de Noël.
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Ao Tanaka
Le pire remplaçant depuis George Lazenby dans James Bond.
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Rayan
Il manque Mathis dans son prénom pour être un bon joueur de foot.
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Par Clément Gavard