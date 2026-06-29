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Les notes de Brésil-Japon

Par Clément Gavard
5 Réactions
Les notes de Brésil-Japon

Pas de Neymar, mais un (presque) but extraordinaire de Vinícius, un vrai but libérateur de Gabriel Martinelli et un coup de cœur pour Zion Suzuki.

Les tops

bruno-guimaraes

Bruno Guimarães

Au bon endroit, au bon moment, tout le temps. Un ventilo pendant la canicule.

Note de la rédaction 8/10
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martinelli

Gabriel Martinelli

Martine à la ferme. Martine en voyage. Martine à la mer. Martine au cirque. Martinelli au septième ciel.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Zion Suzuki

On se sent comme lorsqu’on a vu Simba assister à la mort de Mufasa : on a envie de chialer avec lui. Le Roi Zion.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

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vinicius-junior

Vinícius Júnior

On va enfin arrêter de parler de Lucas Moura quand il faudra parler d’un but après un rush extraordinaire.

Note de la rédaction 7/10
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lucas-paqueta

Lucas Paquetá

Magnifique hommage à Sylvain Kastendeuch grâce à Bruno Guimarães. Il a eu la présence d’esprit d’attendre la pause pour être remplacé par un autre ancien Lyonnais, Endrick (46e), qui a lui rendu hommage à Fred Meyrieu en se montrant précieux.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

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Les flops

Note de la rédaction 1/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

casemiro

Casemiro

Des conneries tout au long de la soirée, une fulgurance et un « six-seven » pour faire « d’jeuns » pour finir totalement cramé. Le tonton gênant au repas de Noël.

Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

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Votre note /10

ao-tanaka

Ao Tanaka

Le pire remplaçant depuis George Lazenby dans James Bond.

Note de la rédaction 2/10
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Rayan

Il manque Mathis dans son prénom pour être un bon joueur de foot.

Note de la rédaction 3/10
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Par Clément Gavard

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