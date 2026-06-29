Endrick surpris par son entrée à la mi-temps

La surprise du chef. Alors que le Brésil était mené à la mi-temps par le Japon, Carlo Ancelotti a décidé de faire entrer Endrick à la place de Lucas Paquetá, blessé, dès le début de la seconde période. Pour son premier match à élimination directe en Coupe du monde, le jeune Brésilien a été surpris par le choix de son entraîneur. « C’est extraordinaire parce que je ne pensais pas rentrer à la mi-temps, affirmait Endrick après la qualification. Je suis rentré parce que Lucas Paquetá était blessé. Je ne m’y attendais pas et j’ai ressenti une certaine pression car il fallait que j’aide l’équipe. »

« Il ne faut pas plaisanter »

Si Endrick n’a pas été brillant en seconde période, la Seleção est parvenue à se qualifier grâce à un but à la dernière minute de Gabriel Martinelli, autre joueur entré en jeu. Une qualification obtenue sur le gong après une rencontre délicate pour le Brésil. « Tous les matchs de Coupe du monde sont difficiles et dans ces matchs à élimination directe, il ne faut pas plaisanter », déclare à ce sujet l’ex-joueur de l’OL avant de filer à la douche.

Une titularisation au prochain tour contre la Norvège ou la Côte d’Ivoire ?