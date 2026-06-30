Matheus Cunha pas tendre avec Kento Shiogai

Hacunha Matata ! Un peu de positivité aurait pu faire du bien à Matheus Cunha, qui n’a pas du tout apprécié les propos de Kento Shiogai avant la rencontre entre le Brésil et le Japon (2-1). La qualification en poche, l’attaquant de Manchester United ne s’est pas gêné de chambrer à son tour la sélection nippone.

« C’était bien de le remettre à sa place »

Pourtant, les choses avaient bien commencé puisque dès le coup de sifflet final Matheus Cunha a été réconforté, devant les caméras, Ao Tanaka, puis il a croisé le regard de Shiogai et son fair-play s’est transformé en chambrage, montrant les cinq étoiles du Brésil.

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En zone mixte, il est revenu sur les déclas du Japonais : « Nous avons toujours un immense respect pour l’équipe nationale japonaise. Pour moi, c’est l’une des meilleures équipes au monde, elle a fait des progrès considérables. Beaucoup de gens en parlent, mes amis me l’ont rapporté. Malheureusement, ce joueur a tenu ces propos à notre encontre et a fait preuve d’une méconnaissance envers notre équipe nationale. C’était bien de le remettre à sa place, et j’espère que la prochaine fois, il saura à qui il a affaire, a-t-il tancé. Nous savons à quel point ce maillot est historique et combien nous nous sommes battus pour le porter. Alors, entendre quelqu’un qui n’est même pas Brésilien parler de nous, ça fait encore plus mal. »

C’est dommage, un peu de trashtalk n’a jamais fait de mal à personne.

Endrick surpris par son entrée à la mi-temps