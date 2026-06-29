Un joueur japonais victime de dérapages racistes en amont de Brésil-Japon

« Ce n’est plus le Neymar d’avant » En 2026, poser un constat sur le niveau d’un joueur de football suffit pour récolter des dizaines de milliers de commentaires racistes. C’est en tout cas ce qu’a vécu Kento Shiogai, joueur de la sélection japonaise et de Wolfsburg, en amont du choc Brésil – Japon.

Lors d’une question d’un journaliste sur l’écart de niveau entre les deux sélections, le joueur japonais a tempéré en évoquant, très justement, la perte de niveau qu’a récemment connue la Seleção : « Avant, le Brésil était fort, mais aujourd’hui ? » , avant de lancer une petite pique à Neymar. Résultat : des dizaines de milliers de commentaires racistes et xénophobes sont apparus ces dernières heures sous les publications Instagram du joueur.

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La sélection brésilienne n’a pas réagi

En ce qui concerne la déclaration en elle-même ou les dérapages racistes, la Seleção a choisi la prudence en amont de la rencontre. En conférence de presse, Carlo Ancelotti a balayé la polémique en affirmant : « Nous allons nous concentrer sur le match et sur les qualités de notre adversaire. » En tout cas, une petite condamnation de ces remarques racistes n’aurait pas été de trop, elles qui se propagent comme une épidémie dans cette Coupe du monde.

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