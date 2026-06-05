Le Japon enchaîne les mauvaises surprises pour sa préparation

On ne rigole pas avec la qualité. Les Japonais ont connu une acclimatation quelque peu particulière à leur arrivée au Mexique. En pleine préparation pour la Coupe du monde, les Samouraï Blue ont dû changer de terrain non pas une, mais deux fois consécutives en deux jours, en raison de la qualité des pelouses selon un rapport de l’AFP. « C’est à cause du mauvais temps, on n’y peut rien. Nous voulons nous assurer d’une préparation optimale », a déclaré le directeur technique de la Fédération japonaise de football, Masakuni Yamamoto.

« Pas le niveau d’une Coupe du monde »

Initialement installée sur le terrain d’entraînement des Tigres de Monterrey, la sélection japonaise s’est ensuite tournée vers un terrain universitaire, avant de trouver satisfaction sur la pelouse du CF Monterrey. « Les terrains n’avaient pas le niveau d’une Coupe du monde », a quant à lui déclaré Takefusa Kubo.

Cette solution reste dans tous les cas de courte durée, puisque le Japon s’envolera pour son camp de base à Nashville dès mardi. La sélection nippone commencera avec un choc contre les Pays-Bas le 14 juin, avant d’affronter la Tunisie (21/06) puis la Suède (26/06).

Ils auraient pu aller se préparer à l’Allianz Riviera.

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