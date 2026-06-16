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Nicolás Otamendi cire les pompes de Lionel Messi

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Nicolás Otamendi cire les pompes de Lionel Messi

On dirait presque Rodrigo De Paul.

À la veille de son match d’ouverture face à l’Algérie dans la nuit de mardi à mercredi (3h), l’Argentin Nicolás Otamendi a été interrogé en conférence de presse sur la fin de carrière de Lionel Messi, son coéquipier en sélection depuis son arrivée avec l’Albiceleste, en 2009. « Je ne pense pas au fait que la carrière de Lionel Messi approche de la fin, je veux simplement profiter de chaque jour, de chaque moment avec un coéquipier comme Leo », a-t-il répondu.

Le défenseur aux 132 capes internationales (8 buts) et aux trois Coupes du monde disputées (absent en 2014) se souvient des montagnes russes que la sélection argentine a connues dans le tournoi : « Nous avons vécu énormément de beaux moments ensemble. Bon, sauf quand nous avons perdu, là on en profitait un peu moins… Mais c’est comme ça. »

C’est rare les occasions de s’attacher – un tout petit peu – à ce brigand d’Otamendi.

En direct : Argentine - Algérie (0-0)

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