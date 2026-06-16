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Marcelo Bielsa explique pourquoi il a regardé le sol sur les photos de la FIFA

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Marcelo Bielsa explique pourquoi il a regardé le sol sur les photos de la FIFA

El Loco pas si loco. C’est une image qui en a interpellé plus d’un. Marcelo Bielsa a encore fait parler de lui lors de la séance photo officielle de la FIFA pour la Coupe du monde. Une tête baissée pendant sa vidéo de présentation et des questions : pourquoi a-t-il fait ça ?

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Bielsa n’est pas mannequin

Interrogé sur ce comportement en conférence de presse, l’ancien coach de l’OM a déclaré : « Je n’ai aucune explication à donner. Ils ont pris la photo ainsi, je ne suis pas mannequin. J’étais face aux photographes, et c’est la photo qu’ils ont prise de moi. » Pour certains, c’est une manière de dénoncer l’organisation et les dérives de ce Mondial, mais pour le journal El País Uruguay, cette attitude est simplement le reflet d’un comportement habituel chez l’Argentin. En effet, Marcelo Bielsa a toujours eu cette façon de faire, notamment devant les journalistes, ce qui lui était souvent reproché en France.

S’ils l’avaient pris en photo avec sa glacière, il aurait peut-être esquissé un sourire.

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