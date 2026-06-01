Pronostic Arabie saoudite Uruguay : analyse, cotes et prono Mondial 2026

Dans la nuit du 15 au 16 juin, à minuit, l’Arabie saoudite affronte l’Uruguay pour la Coupe du monde 2026. Découvrez notre analyse et notre pronostic, avec un focus sur le pari « Uruguay vainqueur ».

Informations clés L’Arabie saoudite a gagné 1 de ses 5 derniers matchs.

L’Uruguay a fait 3 nuls lors de ses 5 derniers matchs.

L’Uruguay a battu l’Arabie saoudite 1-0 en 2018.

Quatre des derniers matchs de l’Arabie saoudite ont dépassé 2,5 buts.

Infos du match Stade Miami Stadium (Miami, FL, USA) — capacité de 65 326 places Compétition World Cup 2026 Tour / Journée Journée 1 Entraîneur Arabie saoudite Georgios Donis Entraîneur Uruguay Marcelo Bielsa

L’Arabie saoudite et l’Uruguay entament leur parcours dans le groupe H de la Coupe du monde 2026 à Miami. L’Uruguay, dirigé par Marcelo Bielsa, se présente avec une équipe solide, malgré l’absence de certains cadres défensifs. Leur récente forme n’est pas des plus convaincantes avec une seule victoire lors des cinq derniers matchs amicaux. L’Arabie saoudite, sous la direction de Georgios Donis, a connu des difficultés en préparation mais a montré des signes de redressement avec une victoire 3-0 contre Porto Rico et un nul contre le Sénégal. Ce match d’ouverture constitue une opportunité pour les deux équipes de bien commencer la compétition, mais l’Uruguay semble bénéficier d’un léger avantage sur le papier.

Uruguay favori pour débuter sur une bonne note

Forme récente de l’Arabie saoudite

Date Domicile Score Extérieur Résultat 09/06/2026 Arabie saoudite 0-0 Sénégal N 06/06/2026 Porto Rico 0-3 Arabie saoudite V 31/05/2026 Équateur 2-1 Arabie saoudite D 31/03/2026 Serbie 2-1 Arabie saoudite D 27/03/2026 Arabie saoudite 0-4 Égypte D

L’Arabie saoudite a obtenu des résultats mitigés récemment, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs. Après des défaites successives face à l’Égypte, la Serbie et l’Équateur, l’équipe a montré une amélioration en s’imposant largement face à Porto Rico. Le match nul contre le Sénégal a également apporté des éléments positifs, notamment en défense, bien que la capacité de l’équipe à marquer reste un problème récurrent.

Forme récente de l’Uruguay

Date Domicile Score Extérieur Résultat 31/03/2026 Algérie 0-0 Uruguay N 27/03/2026 Angleterre 1-1 Uruguay N 19/11/2025 États-Unis 5-1 Uruguay D 16/11/2025 Mexique 0-0 Uruguay N 13/10/2025 Ouzbékistan 1-2 Uruguay V

L’Uruguay a également connu une série de performances inconstantes, avec une seule victoire lors de ses cinq derniers matchs. Cependant, les nuls obtenus contre des équipes comme l’Angleterre et l’Algérie montrent une certaine solidité défensive malgré les absences. L’équipe devra toutefois améliorer son efficacité offensive pour espérer commencer la Coupe du monde par un succès.

Historique des confrontations

Date Domicile Score Extérieur 20/06/2018 Uruguay 1-0 Arabie saoudite 10/10/2014 Arabie saoudite 1-1 Uruguay

Lors de leurs deux dernières confrontations, l’Uruguay a remporté une victoire serrée 1-0 en Coupe du monde 2018, tandis que le match amical en 2014 s’était terminé sur un score de parité. Ces rencontres montrent que l’Uruguay a souvent su garder le contrôle, bien que les marges restent limitées.

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Le pari « Plus de 2,5 buts dans le match » est coté à 1.95. Quatre des cinq derniers matchs de l’Arabie saoudite ont dépassé les 2,5 buts. Et les absences de l’Uruguay en défense pourraient également favoriser un match ouvert. Ainsi, l’option d’un match riche en buts paraît plausible.

En conclusion, bien que l’Uruguay parte avec l’étiquette de favori, le résultat reste incertain et l’Arabie saoudite pourrait créer la surprise. Les parieurs doivent garder à l’esprit que le football est imprévisible.

En direct : Arabie Saoudite - Uruguay (0-0)