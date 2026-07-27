Laurent Blanc couvre Zinédine Zidane d'éloges

Un président qui défend ses hommes. Ancien sélectionneur de l’équipe de France et grand artisan du premier titre mondial des Bleus en 1998, Laurent Blanc s’est montré optimiste quant au futur mandat de Zinédine Zidane à la tête de la sélection française. Dans une interview donnée à Nice-Matin en marge du Mondial de footvolley (pourquoi pas), Lolo White a tenu à rassurer ceux qui peuvent se montrer sceptiques quant à l’arrivée de Zizou sur le banc des Bleus qui devrait, pour rappel, être officialisée ce mardi par la FFF.

« De quoi tu veux qu’il ait peur ? »

Pour Blanc, tout est clair : «[Zidane] va endosser le costume avec grand plaisir ». Laurent Blanc a également insisté sur le parcours d’entraîneur d’un homme qui « a gagné trois Ligues des champions comme coach » et « a été champion du monde », avant de lâcher un lapidaire : « Et tu penses que cette mission va le mettre en émoi ? » Bref, un tapis rouge déroulé par le Prez’ à son ancien coéquipier, qui s’est également demandé, non sans faute de français : « De quoi tu veux qu’il ait peur ? »

De l’Espagne de De la Fuente par exemple ?

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