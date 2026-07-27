S’abonner au mag
  • International
  • France

Laurent Blanc couvre Zinédine Zidane d'éloges

ABS
2 Réactions
Laurent Blanc couvre Zinédine Zidane d'éloges

Un président qui défend ses hommes. Ancien sélectionneur de l’équipe de France et grand artisan du premier titre mondial des Bleus en 1998, Laurent Blanc s’est montré optimiste quant au futur mandat de Zinédine Zidane à la tête de la sélection française. Dans une interview donnée à Nice-Matin en marge du Mondial de footvolley (pourquoi pas), Lolo White a tenu à rassurer ceux qui peuvent se montrer sceptiques quant à l’arrivée de Zizou sur le banc des Bleus qui devrait, pour rappel, être officialisée ce mardi par la FFF.

« De quoi tu veux qu’il ait peur ? »

Pour Blanc, tout est clair : «[Zidane] va endosser le costume avec grand plaisir ». Laurent Blanc a également insisté sur le parcours d’entraîneur d’un homme qui « a gagné trois Ligues des champions comme coach » et « a été champion du monde », avant de lâcher un lapidaire : « Et tu penses que cette mission va le mettre en émoi ? » Bref, un tapis rouge déroulé par le Prez’ à son ancien coéquipier, qui s’est également demandé, non sans faute de français : « De quoi tu veux qu’il ait peur ? »

De l’Espagne de De la Fuente par exemple ?

Kylian Mbappé adresse une lettre aux Français

ABS

Commentaires

Les membres ont posté 2 commentaires sur cet article. Participez à la discussion en vous connectant .

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Boutique SO - Livres

Livre "Zidane : roulette, tonsure et première étoile"

à partir de 29.90€



C'est une putain de bonne question !

Zidane est-il le bon choix pour l'équipe de France ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
51

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.