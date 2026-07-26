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Cannes s'offre un match nul dingue contre la Roma

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Cannes s'offre un match nul dingue contre la Roma

Comment dit-on remontada en italien ?

C’était une après-midi de gala au stade Pierre de Coubertin de Cannes, où la Roma était attendue pour un amical sur le papier déséquilibré. Et cela s’est confirmé en première période où les Italiens ont fait parler leur statut, rentrant aux vestiaires avec un avantage de deux buts sur leurs hôtes, mais avec un joueur en moins, le Brésilien Wesley exclu juste avant la mi-temps. Paulo Dybala a marqué le troisième but romain en seconde période, s’offrant un doublé, mais les Cannois ont alors lancé leur folle remontée avec une réduction de l’écart de Julien Lopez, leur nouvelle recrue, qui s’est lui aussi adjugé un doublé en fin de partie. Dans le temps additionnel, Brice Oggad a régalé le public d’une panenka sur penalty pour sceller la partie sur un nul.

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La Ligue 3 peut trembler.

Paulo Dybala a pris sa décision pour son avenir

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