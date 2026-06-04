Un nouveau directeur sportif à l’AS Roma

Puisque les clubs italiens échangent leurs coachs, autant faire de même avec les directeurs sportifs. Après l’arrivée de Gian Piero Gasperini à l’AS Roma à l’été 2025, une autre tête de l’Atalanta va faire ses valises pour le club de la Louve.

Tony D’Amico, directeur sportif de la Dea tout juste remplacé par Cristiano Giuntoli, n’attend que le feu vert de son désormais ancien club pour s’engager officiellement à la Roma, selon les informations du Corriere dello Sport. Succédant à l’ancien du Stade rennais Frederic Massara, son arrivée permettrait de finaliser la prolongation de Paulo Dybala et de Lorenzo Pellegrini (contrats expirant ce 30 juin).

Achats-reventes dignes des plus grands

Tony D’Amico retrouve une équipe en Ligue des champions, après la belle troisième place des Giallorossi en Serie A et l’entraîneur avec qui il a remporté la Ligue Europa 2025. Sa carrière de joueur fait frémir les fans de Serie C et de Serie B, entre Cavese, Foggia et Empoli, celle de dirigeant donne la chair de poule aux fans de Football Manager. D’abord en charge du recrutement au Hellas Vérone à partir de 2016, il avait, dès son arrivée à Bergame en 2022, enrôlé Rasmus Højlund et Ademola Lookman (21 et 16,1 millions d’euros selon Transfertmarkt), revendus à 115 millions d’euros en cumulé.

« Roberto 87000 » comme on dit en Italie.

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